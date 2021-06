Nakatunute read täienesid viie inimesega

Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 120, kogu Eestis 115.

Eile vaktsineeriti 579 pärnumaalast. Siin kandis on vähemalt ühe süsti saanud 46,3 protsenti täiskasvanud elanikest. Vähemasti korra on kaitsepookimine tehtud 32 310 inimesele, kuur on lõpetatud 19 041-l.