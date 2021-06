Noor naine, kelle mõnekuune laps teekonnal Siberisse suri, ei andnud last käest. Kui järjekordses peatuses vaguni uks avati, palunud teisedki samas vagunis olnud naised, et neid lubataks põllule, et laps maha matta. Valvanud sõdur vastanud: „Hе положено” (vn ’pole lubatud’) ja öelnud, et neil pole labidaidki. Naised vastanud, et kaevavad kätega, kui et saaks lapse mulla alla. Sõdur vihastanud naiste palumise peale niivõrd, et võtnud lapsest kinni nagu kaltsust, visanud ta üle õla põllule ja tõmmanud vaguni ukse kinni.