Hoiatus ⟩ Kuumalaine paneb asfaldi sulama

Tänavu tulevad pühad koos kuumalainega. “Palun kõigilt liiklejatelt lähipäevadel liikluses erilist tähelepanu ning keskendumist. Selleks, et me turvaliselt sihtkohta jõuaksime, peame kõik andma oma panuse,” rääkis transpordiameti maanteehoiuteenistuse direktor Raido Randmaa. “Ärme tegele roolis kõrvaliste asjadega ning jalgsi liigeldes veendugem, et autojuhid meid märkavad.”