Eestis on õdesid ja hooldustöötajaid patsientide kõrval ligi 17 000 – seda on liiga napilt. Neist enamik on pereinimesed, kes viimase aasta jooksul on oma lähedasi vähe näinud. Paljud pole saanud piisavalt puhkust, sest töötatakse suure koormusega ja sageli mitme tööandja juures.