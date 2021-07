Vaktsineerimine ⟩ Haigla avab lisaajad Pfizeri vaktsiini suhtes, ravispaa teeb väljasõidu Lihulasse

Lisadoose on kohalikus haiglas võimalik pakkuda seetõttu, et vaktsineerimiseks ette nähtud ajaga jõutakse kaitsepookida rohkem inimesi kui digiloos kavandatud. Et saada esimene või teine süst Pfizeri ja BioNTechi vaktsiini Comirnaty, võib aja broneerida haigla registratuuri telefonil 447 3300.

Tervise ravispaa immuniseerimise projektijuht Aivar Koppas selgitas, et haigekassa palus ettevõttel leida võimaluse vaktsineerida väljaspool Pärnut. Nii minnaksegi 125 doosiga Lihulasse ja Haapsallu. “Pärnus on nõudlus vaktsiini järele väike ja inimesed loobuvad tihti oma aegadest, me siin praegu aegu juurde ei broneeri,” täpsustas Koppas ja lisas, et kohalik haigla suudab vajaduse katta.