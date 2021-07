Alder Harkmann leiab, et eestlased on klaastaara äraandmisel olnud tublid. Loodusele oleks hea aga veel usinamalt klaasi kokku korjata ja uuesti kasutusele võtta. FOTO: Tiit Blaat/Ekspress Meedia/Scanpix

Klaas on kõige jätku­suutlikum ja väga ainulaadne pakendimaterjal, kuna seda saab korduvalt ja lõputult taaskasutada ilma, et selle kvaliteet halveneks. See tähendab, et kõik klaaspurgid ja -pakendid tasuks kodus eraldi kokku koguda ja klaaspakendikonteinerisse viia: sellisel juhul on pudelid ja purgid puhtad ja neid on lihtne ringlusse suunata.