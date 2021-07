Eile lisandus Pärnumaale üks nakatunu

Ööpäevaga avati haiglates neli COVID-19-haiguslugu, haiglaravil on 23 patsienti, kelle keskmine vanus on 65 aastat ja kellest üle 60aastased on 16. Surmajuhtumeid ei lisandunud.

Ööpäeva jooksul manustati 3273 vaktsiinidoosi, kaitsesüste on tehtud kokku 581 988 inimesele, kuur on lõpetatud 489 297-l. Üle 70aastastest on vähemalt ühe süsti saanud 68 protsenti ja sellest vanuserühmast on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõigis maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.