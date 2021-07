Tellijale

Just Pärnus Randmeri eestvedamisel sai vibuspordi harrastamine 60 aasta eest Eestis alguse.

Pärnu Meelise vibuklubi eestvedajal, treeneril ja tänase võistluse peakohtunikul Leili Kukel oli emotsionaalselt raske naaberkrundilt uuele väljakule kolida, kuid ta tõdes, et ehk on vast valminud võistlusväljak etemgi kui eelmine. “Mul isiklikult oli väga kahju vanast kohast ära tulla ja see maha jätta, aga kui nüüd on siin kõik korda tehtud, matid paika saanud ja vallgi valge kangaga kaetud, hakkab mulle siin juba rohkem meeldima,” lausus Kukk. “Ruumi on siin rohkemgi.”

Leili Kukk möönis enne tänast jõuproovi, et ainus küsimärk on ehk ilmafaktor: kui juhtub tulema kõvem paduvihm, ei pruugi vesi uue väljaku madalamalt osalt ära voolata. “Alumine osa on auklik ja ebatasane ning savikiht on maapinnale väga lähedal,” märkis ta. “Vesi ei taha seal imbuda.”

Juba hommikul enne võistlust tundus aga päris selge, et täna küll sellest helesinisest pilvitust taevast vihma ei tule.