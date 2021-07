Pisikeste muutuste järel on märgata, et ründavate parmude arv on pisut vähenenud, kuid varjus pinisevate sääseemandate read jällegi täienenud. Mõnes metsanurgas saab puugi püksisäärele, parmud randmele, sääse ninale, kihulased kõrva taha ja esimesed põdrakärbsed särgi alla. Elamused metsast, millest talvisel ajal võib vaid und näha.