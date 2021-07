Päästetööde juht Germo Kalpus avaldas, et praegu kogutakse uusi andmeid, saamaks aimu tulekahju suurusest. “Olukord ei ole kindlasti selline nagu eile õhtul: asjad on kardinaalselt muutunud,” rääkis Kalpus, kelle sõnutsi on tuule suund muutunud ja nüüd levib tuli uuele alale, Lavassaare poole. Sealsetel elanikel on soovitatav hoida aknad suletud.