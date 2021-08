Võiste lähedal kadunuks jäänud mees leiti uppununa

Täna andis Häädemeeste valla piirkonnapolitseinik Andris Avamere teada, et otsingud Võistes on lõppenud ja hukkunu on leitud. “Täname kõiki, kes andsid oma panuse. Seekord võttis kahjuks meri oma osa,” lausus ta ja avaldas lähedastele kaastunnet.