Pärnu Kalevi sõudebaasi kõrval asuvas Anne­mõisa pargis ­ootab mind rõõmsameelne Vaike Pärnoja. Ta võtab autost välja kaks paari käimiskeppe, ühed uhkemad kui teised. Temal endal on vanemat sorti käimiskepid. “Esimesed spetsiaalsed käimiskepid valmisid 1998. aastal, minul ­ongi esimest tüüpi käimiskepid, ainult sidemed vahetasin ära.” Mulle annab ta kätte reguleeritava pikkusega kepid. “See on ILUUMi firma, neil on väga head käimiskepid. Need on mõistlik siis hankida, kui peres on mitu, kes kepikõnni vastu huvi tunnevad.”