Noortel on tänapäeval kõigega kole kiire. Tahaks ju kohe äri tegema hakata, palju raha teenida, hea auto osta, võimalikult palju reisida ja üldse täisverelise eluga alustada. Tore, et praegustel noortel on see kõik võimalik, erinevalt meist, nende vanavanematest, kelle välismaa piirdus heal juhul Lätiga. Eks meiegi püüame nüüd kaotatut võimaluste piires tasa teha ega ütle jõu- ja taskukohasest reisist kunagi ära.