Viimasel nädalal on päevad olnud pooleks vihmaga ja õhtuti ehmatab väljas toimetajaid jahedus. Sattusin ühel pärastlõunal niidetud rohumaa ja metsa piirile, kus vastu vaatas pea lehetu toomingas. Ta on üks esimestest, kes kevadel lopsaka ja erkrohelise leherüü selga tõmbab, ja esimene, kes suve edenedes selle seljast heidab. Raagus toominga taustal kolletasid noored kased ja minu kõrval sukeldus tuliohaka seemnete kallale salutihane, kes neid kimpudena jämedamale oksale toimetas ja seejärel töötlema asus. Kui ei teaks, et endiselt on august, arvaks, et kirjeldasin oktoobrit.