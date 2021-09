“Ega muidugi kõige parem tunne ole, kui ei saa teha seda, milleks on tiim kokku tulnud ja pikalt valmistunud. Iga spordisündmuse puhul teeme ju plaane aasta ette ja kui tuleb järsku teha kannapööre, teist aastat järjest, siis on see kurb,” nentis jooksu peakorraldaja Vahur Mäe, viidates tõsiasjale, et suurüritus tuli taas ära jätta. “Seda enam, et täna oli ilus päikesepaisteline ilm, see olnuks kahe silla jooksule ilus kingitus.”