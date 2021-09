Augustist on Pärnumaa ettevõtted kutsunud vaktsineerijad firmasse, et töötajad saaksid võimalikult väikese ajakuluga viiruse vastu vaktsineerida.

Tööandjate soov pakkuda oma personalile mugavat vaktsineerimisvõimalust on Pärnumaa COVIDi-vastase vaktsineerimise koordinaatori Karmen Vesselovi sõnutsi suur, kuna ollakse teadlikud, et vaktsiin aitab nakatumist ja raskelt haigestumist märkimisväärselt vähendada.

“Ettevõtete juhid on mõistnud, et nakkusohu vähendamine lubab jätkata tavapärast töörütmi ja praegu on parim lahendus vaktsineerimine. Nii on suurematest ettevõtetest esimene vaktsiinidoos töö juures tehtud näiteks Lasertoolis, Scanfilis ja Metsä Woodis ning lähiajal külastavad vaktsineerijad Wendret ja Rapalat,” rääkis Vesselov. Ta lisas, et poolteist aastat pandeemiat on ettevõtetele näidanud, et kroonviirus viib inimesed haigevoodisse või eneseisolatsiooni ja halvab nii ettevõtte majandustegevuse.

Raskemalt haigestunud töötajad jäid töölt pikaks ajaks eemale ja see mõjus ettevõtte toimimisele negatiivselt. “Sel kevadel tuli päris mitmes Pärnu ettevõttes töö pausile panna, kuna töötajad haigestusid või jäid lähikontaktsena eneseeraldusse. Koroonakoldega kaasnes pahatihti seegi, et töökeskkond muutus üksteise süüdistamise tõttu plahvatusohtlikuks,” tõdes Vesselov.

Pärnumaa COVIDi-vastase vaktsineerimise koordinaator Karmen Vesselov soovitab väiksema töötajate arvuga firmadel koonduda ja korraldada vaktsineerimine mitme ettevõtte peale korraga, näiteks maja, tänava või piirkonna põhiselt. FOTO: Urmas Luik

Tööandja korraldatud vaktsineerimisele annab hoogu juurde võimalus Eesti haigekassalt küsida oma töötajate vaktsiiniga hõlmatuse määra. Alates septembrist saavad seda infot pärida kõik tööandjad, kelle ettevõttes on tööl vähemalt 30 inimest. Töötajate vaktsiiniga hõlmatuse määra küsimiseks tuleb ettevõttel saata taotlus meiliaadressil vaktsineerimine@haigekassa.ee.

Koroonakoldega kaasnes pahatihti seegi, et töökeskkond muutus üksteise süüdistamise tõttu plahvatusohtlikuks. Karmen Vesselov

Isikukaitse andmete kaitsmiseks väljastab haigekassa infot piiratud kujul ning vastusena edastatakse üks kolmest võimalikust variandist: vaktsiiniga hõlmatus alla 50 protsendi, täpne protsent, kui töötajate vaktsineeritus on vahemikus 50–80 protsenti, ja vaktsiiniga hõlmatus üle 80 protsendi. Vaktsineerituks arvestab haigekassa kõik vähemalt ühe doosi saanud isikud.

Kui asutuses on vaktsineeritavaid vähem, soovitab Vesselov korraldada vaktsineerimise mitmes ettevõttes korraga, näiteks ühe kontorihoone, tööstusküla, tänava või piirkonna peale koos. Kes soovib end mujal vaktsineerida, siis lihtsaim võimalus seda eelregistreerimiseta teha on Kaubamajakas avatud Pärnu haigla vaktsineerimispunktis, Pärnu haiglas, Kesklinna tervisekeskuses või Ülejõe apteegis.

Nakatunute arv küündis taas üle 30

Maakonna kahe nädala nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on 340, mis on tasapisi kerkinud – veel nädala eest oli see 302. Nädalaga tuli Pärnumaale juurde 156 nakatunut, kellest 112 elab Pärnu linnas.

Eile lisandus Pärnusse 21 nakatunut, neist 14 elab keskuslinnas. Tori valda tuli juurde viis ja Häädemeestele kaks ning Põhja-Pärnumaale, Saardesse ja Lääneranda lisandus üks viirusekandja. Vaid Kihnu jäi nulli peale.

Haiglaravil on kuus inimest, kellest enamik olid ravil varem, vaid üks hospitaliseeriti eile. Pool koroonaga ravil olijatest on vaktsineerimata. Juhitaval hingamisel on üks COVID-patsient. Noorimal ravialustest on aastaid turjal 42, vanimal 88.

Möödunud ööpäeval manustati pärnumaalastele 100 vaktsiinidoosi, neist 64 süsti said pärnakad. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on kodumaakonnas 61,9 protsenti, millega jääme alla Eesti keskmisele (65,3 protsenti). Kõigis naabermaakondades on ühe doosi saanud üle kahe kolmandiku täisealistest.