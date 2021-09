VIDEO ⟩ Pärnakad murdsid Rannastaadionil Pärnu, Galkin ja Rahnik tegid Portugalis ajalugu

Pärnut ootavad nüüd liigasse püsimajäämist silmas pidades ees ülitähtsad mängud, kui vastamisi minnakse just Kuressaare ja Tammekaga. Paha uudis on see, et Vapruse kapten ja asendamatu kaitsja Magnus Villota teenis täna vahetult enne lõpuvilet kollase kaardi, mis jätab ta järgmisest, 18. septembri võõrsilmatšist saarlastega eemale.