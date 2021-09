Laul “Mis maa meile jääb?” on niisama palju ka otsene küsimus, millele kiiremas korras vastust otsida. Selles on noorte pealehakkamist ja emade-isade südamevalu, üleskutset mõistmisele ja ühisele tegutsemisele. Me kõik soovime puhast planeeti ja jätkusuutlikku eluviisi, kodu, kus tunda end turvaliselt ning osana loodusest, maailma, kus lastel oleks tulevikku. Nagu selgub hiljutisest kliimaraportist, on inimkonnal jäänud väga vähe aega, et kokku leppida ja midagi ära teha üleilmse keskkonnakatastroofi vältimiseks.