Matsalus avati loodusfilmide festival

MAFFi pressi- ja kommunikatsioonijuht Mart Valner märkis, et kui mullu ei olnud koroona tõttu festivalil ühtegi välisautorit, siis tänavu on filmitegijaid Lihulasse oodata kogu Euroopast, et tutvustada oma teoseid vaatajatele ja saada osa kohapealsest melust.