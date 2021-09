Rabarebase Residentsi perenaine pani küülikud kappi

Kergu külas Rabarebase Residentsis toimetab pealinnast pärit Sigrid Kalle-Vainola, kelle truu kaaslane on Iiri hundikoer Pippa. FOTO: Urmas Luik

Rabarebase Residentsi perenaine Sigrid Kalle-Vainola avab postkasti ja võtab sellest välja ajalehe ja reklaamlehed, mille postiljon on hommikul sinna pannud. Pärnumaal, aga võib-olla riigiski, pole teist sellist postkasti nagu Kergu küla vahel siinse õue väravas. See on tehtud vanast külmikust, ­sügavkülma osas ajalehtede-ajakirjade-kirjade pool ja alumises küla avalik raamatukogu.