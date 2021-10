Õie Vaarak rääkis, et seadis sammud hommikul kodanikukohust täitma, et ülejäänud päev vaba oleks. Ta oli püüdnud e-hääletada, aga see ei õnnestunud. “Ma olen kolm päeva arvutis proovinud, aga mingi Trooja viirus on seal sees,” kõneles ta. Vaarak on Pärnu kesklinna elanik, tuli teisele poole jõge häält andma, sest kesklinnas on keerulisem valimisjaoskonna lähedal parkimiskohta leida.

Valimiskomisjoni esimees kiidab uut võimalust, et valija saab valimispäeval oma hääle anda kodukoha valimisringkonnas ükskõik millises hääletamisruumis. Selle teeb võimalikuks elektrooniline valijate nimekiri, mis on kasutusel esimest korda. Varem pidi valimiskomisjoni liige pabernimekirju lappama ja kinnituski, et inimene käis valimas ära, tehti paberile. Laane rääkis, et valimiskomisjoni juhtide käest küsitakse pärast valimisi alati soovitusi ja nõuandeid, kuidas süsteemi paremaks muuta. Laane on korduvalt teinud ettepaneku võtta kasutusele elektrooniline nimekiri. “See on nii imelihtne ja käib mitu korda kiiremini kui paberite lappamine, stressi on poole vähem,” rääkis ta.