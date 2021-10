Pärnu haigla piirab plaanilist ravi kõigil erialadel ja karmistab külastuspiiranguid

Pärnu haigla ravijuht Veiko Vahula selgitab pressiteate vahendusel, et COVID-19sse nakatumise kasvu tõttu Pärnumaal on haigla suurendanud koroonapatsientide voodikohtade arvu 50ni.

Tänahommikuse seisuga on Pärnu haiglas ravil 44 COVIDi-haiget, neist üks on kolmanda astme intensiivravil juhitaval hingamisel ja üks sünnitusosakonnas. Üldvoodite hõive on niisiis 84 protsenti, mis tähendab, et haigla peab valmistuma järgmisi COVID-üldvoodeid avama nüüd juba kuuendal korrusel.