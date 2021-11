Praegu on raskete valikute aeg meil kõigil, eriti aga neil, kes ­kõigi eest otsustama pandud. Kas hoida lahti koolid või öö­klubid? “Mis valik see üldse on? Muidugi koolid,” vastavad koolijuhid, õpetajad, lapsevanemad ja pea kõik õppurid. “Aga mis saab meist?” küsivad meelelahutuses tegevad inimesed.