Hoolimata sellest, mida parasjagu teeb ajaline linnavõim, on kirjandus see, mis lagunenud linna varemetel endiselt edasi hõljub. Ja tegelikult ei ole ajalise linnavõimugagi lood päris lootusetud – aeg-ajalt on nad seal kunstiteoseid vaadanud ja nende üle arutlenud.