Pärast Alar Karise vannutamist Eesti Vaba­riigi presidendiks esitasid 45 riigikogu liiget ­põhiseadust muutva eelnõu. Olles üks nendest, olen kindlal arvamusel, et järgmise presidendi võiks valida rahvas. 30 aastat iseseisvust on meie ühiskonda küllaldaselt harinud ja nüüd on aeg anda otsusta­mise õigus Eesti inimestele.