Samal ajal on arusaadav, et laps või noor, kes satub seitsme kuni 12 aasta vanuses esimest korda teatrisse või on seal võrdlemisi vähe käinud, ei olegi ­sedasorti vormi ja sisuga loo tähele­panelikku jälgimist ega seoste märkamist õppida saanud. Kiirelt muutuvad multikakaadrid telest, nutiseadmest ja kino­ekraanilt on hoopis midagi muud, kui kontsentreeritud kuulamine ja paigalpüsimise pingutust eeldav teatrikunsti kogemus.