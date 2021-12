“Usun, et järjepideva mälumänguna on “Üleaedsete ajuragin” Guinnessi rekordi kandidaat,” arvas Rääma põhikooli direktor Elmo Joa, kes pika ajalooga mälumängus osalejaid toetajate abiga kingiks valminud juubelikruusidega üllatas. “Ära ei saa seda küll lõpetada, sest see on niivõrd äge ettevõtmine!”