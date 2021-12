Põnev ⟩ Jõulumäel peidab end poolsada aaret

Kas teate, mis on ühist Tambovi konstandil, tüdrukul rongis, lendaval lehmal, magaval nahkhiirel, uduangerjal, Ida-Saksa turistil ja piimapukil? Need moodustavad murdosa Pärnumaal peituvatest aaretest, mille olemasolust on aimu üksnes asjasse pühendatutel, kes neid innukalt otsivad. Peidikuid leiab sildadest ja varemetest, puuõõnsustest ja pargipingi alt, kirikute ja mõisate ümbrusest, rabadest ja linnatänavatelt. Kõige aarderikkam piirkond on siin kandis Jõulumäe, kus peidus poolsada aaret.