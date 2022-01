WasteMate’i-nimelised uudse lahendusega prügikastid paiknevad kahel pool Pärnu Keskust: üks Martensi väljaku ja teine kontserdimaja poolse sissekäigu juures. Esmalt olid need väljas Iseseisvuse väljakul jõulukülas.

Targal prügikastil on vandaalikindla metallist korpuse sees jäätmete kogumiseks tavaline ratastel plastist konteiner. Sisse monteeritud press surub konteinerisse visatud jäätmed kokku. Tänu sellele mahub kasti 5–8 korda rohkem prügi. See omakorda aitab kokku hoida jäätmeveokuludelt.

Kuna kastid on kinnised – täiteluuk avaneb jalavajutusega –, on jäätmekoguja sisemus lindude-loomade ja ilmastikumõjude eest kindlalt kaitstud. Prügikast tänab inimest, kui too oma tühja kohvitopsi või krõpsupaki kasti viskab.