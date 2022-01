Järgmine Pärnumaal tegutsevate professionaalsete ja harrastusfotograafide ülevaatenäitus toimub aga veebruari algul Pärnu FotoFestil, kuhu Pärnu linnagalerii ootab just praegu kõigilt põnevaid tabamusi ja fotolavastusigi, mis mahuksid pealkirja “Nimetu/Untitled” alla. Teema selgituseks on kuraatorid välja toonud põhjenduse, et tihti on autorid dilemma ees, mida panna pildile nimeks, ja kergema vastupanu teed minnes jäetakse pealkiri panemata. Vaatajale jääb alati võimalus ise mõistatada, mis on pildil.