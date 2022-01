Majaka külas toimunud liiklusõnnetuses hukkus inimene

Sõiduautos viibinud inimene hukkus. Kõik täpsemad asjaolud ja info võimalike kannatanute kohta on selgitamisel. Pääste aitas ühe rekajuhi autost välja lõigata ja andis üle kiirabile.

Kohaliku elaniku sõnutsi on õnnetuspaigas tee väga libe. Õnnetuspaiga läheduses elav mees sõnas, et sõiduauto oli kokku põrganud veokiga ja viimasele omakorda sõitis tagant sisse veel üks reka.

Tegu on sel aastal esimese hukkunuga liiklusõnnetusega Pärnumaal.

Transpordiameti teatel on Pärnu–Ikla maanteel 25 kilomeetrine lõik (kilomeetrid 167-192) suletud vähemalt kaheks tunniks. Sündmuspaigal on mõlemas suunas pikad ummikud. Sõiduautod on suunatud ümbersõidule Rannametsa-Ikla teele. Veoautodel hethel ümbersõidu võimalus puudub.