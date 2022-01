Pärnu Postimees seab kohalikke mõjuisikuid ritta juba mitmendat aastat ja meetod tabeli saamiseks on aastate lõikes erinenud – siinsete omavalitsuste volikogude saadikute küsitlusest veebiandmete analüüsini välja. Sel korral on valik puhtalt toimetuse hinnang. Sättisime toimetajate ning spordi-, kultuuri- ja uudiste ajakirjanikega paberile hulga nimesid, kes on läinud aastal silma paistnud. Lihtsalt kuulsad meie tabelisse ei pääsenud, mõtlesime pigem just sellele, kas need inimesed on kuidagi päriselt meie eluolu kulgemist muutnud. Saadud 50 nime panime omakorda majas hääletusele: igal vastajal tuli neist valida kümme. Sel moel moodustus pingerida.