Katrin Bats ⟩ Me peame rääkima plastpakendist

Viimasel ajal on palju juttu kliimamuutusest. Palju vähem räägime aga prügist, mis mõjutab nii planeedi kui kõigi elusolendite heaolu. Maakeral on paraku oht uppuda prügisse, millest suure osa moodustab plast. ÜRO otsustas mõni kuu tagasi jõuda kokkuleppeni, et plastireostust vähendada. Euroopa Liit tegutseb samas suunas. Mitmel riigil, sealhulgas Eestil, pole aga konkreetseid samme ette näidata, sest nii tootjatel, kauplustel kui tarbijatel on väga keeruline veenda end plasti kasutamist vähendama.