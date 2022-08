Füüsalitalu pidamiseks on pererahvas palju ise õppinud ja katsetanud.

Triin ja Tanis Kulbi peetavas Segasumma talus huugavad lehepuhurid, sest korjatakse marju. Mudilastele on see vaid hea uudis, sest maasikfüüsalid on tihti laste lemmikmaius.