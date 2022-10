Juhtkiri ⟩ Isepäine Kihnu naine

Akkermanni valmisolek vastutust võtta, sihikindlus ja põhjalikkus on paistnud silma nii omal ajal Kihnu valda juhtides, Pärnu linnas rahanduse abilinnapeana toimetades kui Pärnumaalt valitud rahvaesindajana riigikogus tegutsedes.

Kõnekad on tema mõni aasta tagasi Pärnu Postimehele antud intervjuus lausutud sõnad, et rahandusministri portfellist ta ära ei ütleks. Kuuldavasti on Akkermanni sobivust ministriametisse arutatud varemgi.