Paikusel algas valmistumine XXI tantsupeoks "Iseoma"

XXI tantsupeo tantsutoimetaja Agne Kurrikoff-Hermani sõnul on õppeseminarid osa tantsupeo õppeprotsessist, sest just õpetajate õpetamisega saab alguse suur üle-eestiline valmistumine tantsupeoks. "See on oluline hetk, sest just nendel seminaridel annab kunstiline toimkond sümboolselt oma pooleteiseaastase tehtud töö kõigi meie tantsujuhtide kätte, kes kõik siis oma rühmadega selle suure lapiteki – tantsupeo – kokku heegeldavad,“ teatas ta.