Fotod ja video Jõhkras mõrvas süüdistatavad Pärnu poisid astusid kohtu ette

Vanemat süüdistatavat kaitseb vandeadvokaat Toomas Metsmaa ja nooremat vandeadvokaat Rünno Roosmaa. Mõlemad taotlesid, et kohtuistungid kuulutataks kinniseks, viidates muu hulgas sellele, et süüdistatavad on alaealised.

Roosmaa toonitab, et tema kaitsealune on 15aastane. “Tegemist pole ainult alaealise, vaid lapsega,” rõhutab ta. Selgitades, et selles asjas on tuhandeid lehekülgi tõendeid, kuus köidet. Peale selle videod. “Vandeadvokaadina võin kinnitada, et see materjal on selline, mida ei peaks üldsusele propageerima,” märgib Roosmaa.