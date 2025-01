Siiri Erala Tunned, et pole midagi head lugeda? Kas pingutus-sirutus on tehtud?

Brook jagab teatri nelja kategooriasse: mandunud, püha, räme ja vahetu. Brooki ideedest tõukunud definitsiooni järgi on teatriks vaja kolme osist: ruumi, etendajat ja vaatajat. Publikul on näitlejale ja teatrile oluline mõju. Selleski idees leidsin ainest tõmmata paralleele ajakirjandusega.

Ajalehe peatoimetajana kuulen ikka aeg-ajalt kriitikat stiilis, et lehest pole midagi lugeda. Kui küsin täpsustust, uurin kritiseerija kogemusi, selgub tihtipeale, et vestluspartner on harjunud netis skrollima, paberlehe mõne minutiga läbi lehitsema. Või ta ei olegi meie tellija. Tunnistan, mindki võib meediasisu tarbimisel argipäeva rutus süüdistada pealiskaudsuses. Süvenematuse tulemus on aga ilmajäetus. Erilised lood, südamesse minevad inimesed, nutikalt ja kaunilt seatud sõnad ei anna end kätte sekunditega, peale vaadates. Nendeni jõudmine nõuab keskendumist. Selgub, et nii nagu teatris publikul, tuleb ka ajakirjanduse tarbijal teha oma osa. Pingutus, sirutus. Teatrisse tuleb minna, leht tuleb kätte võtta.