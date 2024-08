Turvakodu elanikud maksid neid abistava ühingu olematusse remondifondi tuhandeid eurosid

Sellest, kui Pärnu linnavalitsus Horisondiga enne tähtaega lepingu lõpetas, on möödas pisut üle kuu. Mihkli tänava majutusüksuse verandal istub kolmapäeva ennelõunal kuus inimest. Nagu seltskond ise ütleb, istuvad nad sedasi koos iga päev, võtavad päikest ja räägivad juttu. Need päevad on nüüd loetud.

15. juulil, mil linn Horisondiga üürilepingu lõpetas, said elanikud teada, et pikka pidu Mihkli 2a majas neil enam pole. Hoone seisukord on halb, küttesüsteem amortiseerunud ja see ei ole enam köetav. Maja kolitakse enne uut kütteperioodi tühjaks.