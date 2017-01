Sõudjad vaatavad hoolimata olümpiamedalist peeglisse

«Teised koondised lähevad seda teed, et nad ei ajasta tippvormi ainult üheks võistluseks, vaid saavad juba hooaja alguseks suhteliselt heasse seisundisse. Kui ajada end ainult mingiks kindlaks etteasteks vormi, siis on oht, et seda kas ei saavutatagi või treenitakse üle. Nagu Tõnu ütleb, siis tuleb kogu aeg puid alla visata, et ahi ikka põleks. Teisalt ei tohi muutuda diiselmootoriks, mis vaikselt podiseb ühes rütmis, aga kui väga järsult vajutada, siis õiget minekut teinekord pole,» rääkis Raja.

Mai alguses toimuvast esimesest MK-etapist septembri viimastel päevadel algava MMini pole loomulikult võimalik Supermane mängida. Taimsoo sõnul saab endist ja konkurentidest täpsema pildi alles mai lõpus Tsehhis Euroopa meistrivõistustel.

«Praegu pole veel mingit infot selle kohta, millega konkurendid tegelevad ja kui palju riikide koondistes muutusi on olnud. Esimene MK-etapp oli mullu päris väikese kandepinnaga ja see ei pruugi suurt midagi näidata,» lausus ta.