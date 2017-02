Selgusid Hanila valla aukodanik ja maa sool

Peksar on töötanud Hanila vallavanemana valla taastamisest alates. Kauaaegse juhikogemusega mees on pälvinud kohalike usalduse, on väga ettevõtlik ja pühendub koduvalla edendamisele. Tema ajal on rekonstrueeritud Virtsu kalasadam, kooli- ja lasteaiahoone. Fotograafiahuvilisena on Peksar jäädvustanud koduvallale tähtsaid üritusi ja teda tuntakse riigis kui üht paremat orhideefotograafi.

Maa soola aunimetusega tunnustatav Mõniste on Virtsu kooli majandusjuhataja ja poiste tööõpetuse õpetaja. Ta juhendab robootikaringi, juhib Virtsu harrastusmuuseumi ja Virtsu arendusseltsi.

Mõniste on võtnud südameasjaks ajalooliste hoonete, majaka, tallihoonete ja linnusevaremete päästmise. Vastne maa sool teeb kõik selleks, et Virtsus oleks hea elada.

Hanila vallavolikogu esimees Mardo Leiumaa ütles, et tava järgides tähistavad nad valla taasasutamist ja vabariigi aastapäeva kontsertaktusega ja tunnustuste üleandmisega. Kõmsi rahvamajas 17. veebruaril pidulikul üritusel on tähelepanu keskmes ka kauni kodu konkursi võitjad. Tänukirjad saavad inimesed ja organisatsioonid, kes on valla taasasutamise 25 aasta jooksul mõjutanud enim piirkonna arengut.

Pidumeeleolu lisavad Hanna-Liina Võsa, Olav Ehala ja Smilers.

Oktoobris kohalike omavalitsuste volikogude valimistega valib Hanila vald koos Lihula, Koonga ja Varbla vallaga Lääneranna volikogu. Lääneranna vald jääb Pärnumaa koosseisu.