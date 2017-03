25aastane Taivo leiti üles

Politseile laekus teade Taivo kadumisest 1. märtsil. "Järgmisel päeval käis Taivo lähedane politseijaoskonnas, kus politseinikud kogusid infot mehe ning tema kadumise asjaolude kohta," sõnas laupäeval Postimehele politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marie Aava.

Lähedaste ja Taivo suhtlus lõppes 19. veebruaril. Mures olnud pereliikmed käisid Taivo koduski, kuid seal teda ei olnud.

Nüüd on politseile teada, et Taivoga on kõik korras. Noormees oli mõneks ajaks Eestist lahkunud.

SA Kadunud eestvedaja Aare Rüütel ütleb, et kui keegi soovib mõnda aega üksinda olla või välismaale sõita, oleks siiski vaja oma kavatsusest enne kas perele või sõpradele teada anda.

Kui pere- või sõprussuhted on aga keerukamad, saab enda ärasõitmisest teada anda, helistades häirekeskuse numbril 112 või sihtasutuse Kadunud ööpäevasel nõustamistelefonil 661 6776. "Nii ei kuluta otsijad teie peale aega, mida on tarvis, et otsida neid inimesi, kes tegelikult hädas on ja abi vajavad," selgitas Rüütel.