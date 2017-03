Päästeamet keelab jääle mineku

Päästeamet tuletab meelde, et seoses kevade ja soojade ilmade tulekuga on siseveekogude jää muutunud väga hapraks, seega on jääl liikuda eluohtlik.

"Soojade ilmade saabumisega kasvab märtsis-aprillis nii jäält päästetavate kui vees hukkunute arv," rääkis päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. "Inimesed ei kipu teadvustama riske, mis kaasnevad jääleminekuga. Ohtlikesse olukordadesse on sattunud eriti palju just hooletult käituvaid kalamehi."

Ühtlasi kutsus Virkiala üles kõiki lapsevanemaid hoidma oma järeltulijail silm peal ja rääkima hapra jääga seotud riskidest.

Päästeamet paneb inimestele südamele, et jäälemineku keeldu eirates võivad päästjad kohale kutsuda politsei, mis algatab vastava väärteomenetluse.