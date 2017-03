Bastioni majad määnduvad

Pärnu peatänava ääres samal kinnistul asuvate ja räämas ilme tõttu pilku püüdvate majade omanik oli pikka aega moefirma Bastion üles ehitanud Indrek Stahl. 2015. aastast kuuluvad aastaid vaidlusi põhjustanud hooned Stahli 84aastasele emale Mallele.

Indrek Stahlil jätkub oma sõnutsi tahet majad korda teha, kuid küsimus on majanduslik. Tema sooviks krundile juurde ehitada nii palju hoonepinda, et arendus ennast majanduslikult ära tasuks. “Mina ei taha saada mingit kasumit, ma tahan, et see maja saaks valmis null-null,” rääkis mees.

Ometi ei ole nüüdseks pensionile läinud ärimees jõudnud muinsuskaitsega kokkuleppele juurdeehitatavate ruutmeetrite ega olemasolevate hoonete säilitamise suhtes ja iga päevaga muutub majade olukord aina lootusetumaks. Stahl tunnistab, et kõnealuste ehitiste saatusest rääkimine muudab ta emotsionaalseks.

No tehke talle (emale, S. M.) siis trahvi, kui te muud teha ei oska. Indrek Stahl

Viimati püüti olukorrale lahendust leida läinud aasta sügisel. Pärast seda kui kodutud suvel ühe majadest hõivasid ja keset päist päeva seal vaateaknal õlut jõid, kutsus linnavalitsus septembris ühise laua taha nii omaniku kui muinsuskaitsjad ja tellis oma kulul maja uue ekspertiisi, et probleemile mingitki lahendust leida.

Pärnu linnavalitsuse andmetel tegi ekspertiisi Ehituskonstrueerimise ja Katsetuste OÜ ja töö valmis läinud aasta septembris.

Muinsuskaitseameti pressiesindaja Madle Lippus vahendas, et ekspertiisi tulemuste põhjal on mõlemad hooned märgatavate niiskuskahjustustega, ent üldises plaanis hoonete põhikonstruktsioonid veel kannavad ja on parandatavad. Rüütli 20 on paremas seisus kui Rüütli 22. “Selle maja olukorda on ebapiisavast hooldusest tekkinud kahjustuste kõrval halvendanud hoonesse pääsenud vandaalid. Nii on Rüütli 22 katus osaliselt lagunenud, kuid osaliselt on selle lõhkunud vandaalid,” kõneles Lippus.

Jutt, et veel annab midagi taastada, ei pea Stahli hinnangul paika. Vaatepilt, mis avaneb majale tänavalt, on tema väitel väga ilus, võrreldes maja tegeliku seisuga. “Kes sees käinud, see teab, et kodutud on sellest teinud peldiku. Seal ei ole enam midagi. Põrandad on sisse vajunud, seal on eluohtlik,” rääkis ta.

Muinsuskaitseameti pressiesindaja selgitas, et Indrek Stahlile on aastate jooksul pakutud mitut kinnistu hoonestamise lahendust, et säilitada ajaloolised hooned ja saada juurde ehitusmahtu. Paraku näeb Stahl pressiesindaja andmetel ainsa võimalusena lammutamist, et ehitada kinnistule üks suur hoone. Selline soov pole Lippuse kinnitusel kooskõlas vanalinna kaitse põhimõtetega. “Ajaloolise hoonestuse maksimaalne säilitamine on muinsuskaitseala üks eesmärke ja sellega ei saa vastuollu minna Pärnu vanalinnas ega mujal kaitsealustes vanalinnades,” rõhutas ta.

Stahl kinnitab, et näeb ainsa mõistliku lahendusena pärast 15 aastat kestnud vaidlust ohtlikuks muutunud majade lammutamist. Ta kummutab arusaama, justkui oleks ta muinsuskaitse vastane. Omal ajal polevat ta nõustunud vanade majade asemel suure klaasist hoone rajamisega, olgugi et linnavalitsuses oleks see tema sõnutsi läbi läinud. Tema soovis säilitada Rüütli 22 fassaadi ehtivad puitpilastrid ehk sambad. “Mina olin hirmus muinsuskaitse pooldaja, ma polnud sellega nõus, kuigi Pärnu linnavalitsuses oleks plaan läbi läinud. Kõik oleneb hindajast,” rääkis ta.