Pärnumaa noorsportlased teenisid EOK rahalise toetuse

Pärnumaalt said toetuse rannavõrkpallur Märt Tammearu, aerutaja Anette Baum, purjetaja Keith Luur, sõudjad Marko Laius, Johann Poolak, Rein Harjus ja Greta Jaanson, kergejõustiklane Emely Karhu ja maadleja Helary Mägisalu.



EOK tipp- ja kvaliteetspordi komisjoni esimees Tõnu Tõniste selgitust mööda on uue süsteemi eesmärk toetada tippsportlase eeldustega noorte arengut.

"Uus toetussüsteem on oluline tulevikku vaatav samm," ütles Tõniste. "Tahame pakkuda tuge lootust andvatele noortele sportlastele, et suurendada nende konkurentsivõimet omaealiste seas ja lihtsustada üleminekut täiskasvanute klassi. See suurendab tõenäosust, et täiskasvanuna jätkavad nad tippspordiga."