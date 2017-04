Praeguse valitsuse üks põhilubadusi oli, et madalama sissetulekuga inimestele peab jääma rohkem raha kätte. Selleks otsustati tõsta tulumaksuvaba miinimumi nõnda, et mida väiksem palk, seda suurem osa sellest on maksuvaba. Nüüdseks on selge, et selline armulikkus on sama petlik kui võõrasema punapõskne õun Lumivalgekesele.