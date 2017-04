Tõstamaa vallas põles kulu

Täna kell 13.51 sai Päästeamet väljakutse Köpu Külasse Tõstamaa vallas, kus põles elumajast kümne meetri kaugusel kulu.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais sõnas, et Kõpu Küla kulupõlengule, mis oleks võinud ohtlik olla nii inimestele kui ka lähedal asunud metsale, on päästetöötajad praeguseks piiri peale saanud.

Kais ütleb, et esialgsetel andmetel sai 20ruutmeetrine kulupõleng alguse prahi põletamisest, mistõttu paneb ta inimestele südamele, et nad suure tuulega lõket ei teeks. Kui aga lõket teha, tuleb Kaisi sõnul lähedal hoida kustutusvahendid, millega kontrolli alt läinud tuli kustutada.