Sütevaka õpilased said kokku kooliraha kolmele Aafrika lapsele

Sarnane üritus toimus esimest korda mullu. Toona kogutud rahast jätkus kahe lapse ühe kooliaasta eest tasumiseks. Reedene üritus õnnestus nii hästi, et sedakorda koguti 167 eurot, mille eest saab alustada kolm last kooliteed.

Sütevaka õpilane iseloomustas diskot nii: "Reedene õpside disko oli vägev nagu kõik Sütevaka üritused. Võib olla isegi parem, sest pole just tavaline, et õpetajad mängivad diskomuusikat ja teevad laval õpilaste rõõmuks pööraseid tantsuliigutusi. See tegigi selle ürituse väga eriliseks ja ülimalt lahedaks. Üldiselt jättis kogu õhtu väga mõnusa tunde ja hea mulje ning tegi uhkeks käia Sütevakas, kus õpetajad ei häbene mõnikord midagi pöörast ja teistsugust teha."