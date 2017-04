Paadunud Pärnu kurjategija pussitas jõhkralt ja läks vangi

Krasnovs on varem kohtu ette astunud neljal korral. Noormees on näiteks viimase nelja aasta jooksul peksnud kainestusmajas kaks korda politseinikut ning korra läks ta kallale turvamehele. Samuti on ta süüdimatult korduvalt poest alkoholi varastanud või purjus peaga autorooli istunud.

Kuid 2016. aasta oktoobri hilisõhtul pani ta toime seni kõige jõhkrama kuriteo. Ta pussitas tüli käigus Pärnus ühe elumaja hoovis ohvrit kolm korda, neist kahel korral kõhtu ja korra õlga. Pärnu maakohus märkis, et üks torkehaavadest oli väga sügav ja eluohtlik.

Seega esitas prokuratuur Krasnovsile süüdistuse eluohtlike vigastuste tekitamise eest.

Kohtus lahendati asi kiirmenetluses, mis tähendab, et esialgu mõistetud viis aastat vanglakaristust vähenes kolmandiku võrra kolmele aastale ja neljale kuule.

Samas oli Krasnovsil eelmainitud kuritegude tõttu kandmisel tingimisi karistus 11 kuud ja 27 päeva, mis karistusele juurde lisati: kokku peab mees vangis istuma neli aastat, kolm kuud ja 27 päeva. Lisaks peab mees tasuma õigusabi- ja menetluskulud 2090 eurot.

Kohtuotsus jõustus kolmapäeval.