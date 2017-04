Graatsiline perssjalg

Veebruar ja märts on kuud, kui Eesti pinda ja vett puudutavad esimesed julged sulelised, kes vahepeal on veetnud aega Aafrikas, Aasias või Lõuna-Euroopas. Siinsed ilmad on heitlikud ja toitu ei ole paljudele liikidele just üleliia, kuid miski sunnib neid sellegipoolest siia tulema. Tõenäoliselt teavad linnud põhimõtet “kes ees, see mees” ehk eduka pesitsemise aluseks on küllaldane toiduvaru ja hea pesapaik, mis tuleb võimalikult vara hõivata ja mida vajadusel peab kaitsma.